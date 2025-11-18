'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda rol alan Nilsu Berfin Aktaş, 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Aktaş, yapımcı Tolga Aykut ile aşkını resmen ilan etti. 27 yaşındaki oyuncu, el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayımladı.

"DÖRT KİŞİLİK MASAYA 75 BİN TL ÖDEDİM"

Geçen günlerde Berfu Yenenler’in YouTube programına konuk olan Nilsu Berfin Aktaş, programda ödediği astronomik bir restoran hesabını anlatmıştı.

"Şu ana kadar ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna samimiyetle yanıt veren oyuncu, bir mekânda dört kişilik bir masada 75 bin TL ödediğini belirtmişti:

"Ben hep hesap öderim. 70-75 civarı bir şey ödemiştim. 4 kişiydik, doğru dürüst yemek yoktu; bir çorba geldi, bir kaşık. Glutensiz, laktozsuz filan. Şuna da çok sinirleniyorum; 15 dakika anlatıyorlar, yemek 2 dakikada bitiyor. Bir kere gittim, bir daha da gitmedim."

Ünlü oyuncunun "75 bin TL’lik hesap" açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.