'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda rol alan Nilsu Berfin Aktaş, komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği 'Talk Show Perileri' adlı programına konuk oldu.

Aktaş, Yenenler'in "Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna verdiği yanıtla duyanları şaşırttı.

Genç oyuncu 4 arkadaşıyla gittiği bir mekanda 75 bin TL'lik hesap ödediğini söyledi.

"ÇORBA GELDİ 1 KAŞIK"

Nilsu Berfin Aktaş konuşmasında "4 kişiydik. Bence yemek yoktu ortada. Bir çorba geldi 1 kaşık. Tatlı geldi şu kadarcık, glutensiz laktozsuz falan. Bu arada geliyor 15 dakika anlatıyor ama yemek 2 dakikada bitecek bir yemek" dedi.

Sosyal medyada bu açıklamalar gündem oldu ve oyuncunun ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı.