Yeni şarkısını 28 Mart'ta yayınlayacağını duyuran Nilüfer'e tepki yağdı.

Ünlü şarkıcı sosyal medya kullanıcılarından "Şarkı yayınlamanın zamanı mı?" şeklinde tepkilerle karşılaştı.

"KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ UNUTMAYIN"

Instagram üzerinden eleştirilere yanıt veren Nilüfer şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece yayınlanacak şarkı, kariyerimde söylediğim sanıyorum 276'ncı şarkı. İçim kıpır kıpır ama bir yandan da günlerdir huzursuzum."

"Hayatımın bütün yollarını, müzik üstüne kurdum ben. Benim için müzik, hislerimi en derinden ve en doğru şekilde ifade edebildiğim tek dil. Bundan dolayı da, hiç pişmanlık yaşamadım. Hep üretmeye çalıştım. Hep kendi ilkelerimle, dimdik, eğilip bükülmeden, hiç durmadan inandığım yolda yürüdüm."

"Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem, Atatürkçü bir ailenin bu ilkelerle büyüyen bir evladı olarak..."



"Burada doğdum ve burada son nefesimi vereceğim. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Sanat nefes aldırır, dayanma gücü verir."

"Bugüne kadar neler oldu, neler bitti, kimler geldi, kimler geçti, UNUTMAYIN. Daha demokratik, daha özgür, adaletli ve mutlu Türkiye'ye… Umutlarımız hiç tükenmez bizim. Sevgilerimle…"