Nilüfer ve Reha Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı nişanlandı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. İlk nişan karesi sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

Nilüfer'in 2000 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan küçük yaşta evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, Reha Muhtar'a 'Baba' diyordu. Muhtar bir röportajında, 'Nilüfer'den ayrılmış olsam da Ayşe bana 'baba' dedi, o benim çocuğumdur' açıklamasında bulunmuştu.

24 yaşına gelen Ayşe Nazlı, son yıllarda İngiltere’de psikoloji eğitimi alıyor ve hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak sürdürüyor.