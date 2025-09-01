Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan oyuncu Aras Aydın, Dokuz Kusursuz Yabancı (Nine Perfect Strangers) adlı dizide rol almıştı.

Dizinin ikinci sezonuna 'Matteo' karakteriyle dahil olan Aydın, aralarında Nicole Kidman, Mark Strong, Christine Baranski, Annie Murphy, Henry Golding, King Princess, Murray Bartlett, Lena Olin, Dolly De Leon, Maisie Richardson-Sellers ve Lucas Englander gibi isimlerin de yer aldığı Los Angeles'taki galaya katılmıştı.

Dizinin oyuncuları, Aras Aydın hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, Türkiye'den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmişti.

Ve Aras Aydın, Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Premio Kineo Ödülleri'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' seçildi.

Büyük gurur yaşayan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Venedik Film Festivali bünyesinde verilen Kineo Awards'da 'Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görüldüm. 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel ve önemli bir günde bu ödülü almak gerçekten çok büyük bir gurur ve onur benim için. Desteğini esirgemeyen, heyecanını ve gururunu benimle paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Oyuncuya, sanat camiasından ve sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.