Bir dönem evlerin baş köşesini süsleyen el dokuması halılar, bugün antikacılar ve koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor. Yıllarca saklanan ya da dekor olarak duvarlara asılan bu halılar, günümüzde sanat eseri gibi değerlendiriliyor.

KÖK BOYALAR VE BENZERSİZ DESENLER

Kayseri, Uşak, Sivas, Kars ve Gördes gibi bölgelerin el dokuması halıları, yalnızca ince işçilikleriyle değil, doğal kök boyalarla elde edilen canlı renkleri ve kültürel motifleriyle de öne çıkıyor. Her bir desen, dokunduğu dönemin sosyal hayatından izler taşıyor. Seri üretim makinelerinin piyasayı ele geçirmesiyle birlikte, gerçek el emeği halılar artık neredeyse bulunmaz hale geldi.

DEĞERİ GİDEREK ARTIYOR

İyi korunmuş, orijinal el dokuması halılar bugün 80-100 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Nadir parçaların değeri ise 200-300 bin liraya kadar çıkıyor. Hatta bazı özel halılar yurtdışında açık artırmalarda rekor fiyatlara satılıyor ama yıpranmış, tamir görmüş ya da orijinalliği bozulmuş halıların değeri ciddi şekilde düşüyor.

UZMANLAR UYARDI

Elinde eski halı bulunanlara uzmanlar, mutlaka profesyonel bir inceleme yaptırmaları yönünde tavsiyede bulundu. Ayrıca sahte halıların piyasada arttığına dikkat çekilerek, güvenilir ve sertifikalı satıcılardan alışveriş yapılması gerektiği vurgulandı.