Yöneylem Araştırma'nın 9-12 Nisan tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmada, "Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce verilen yanıtlarda CHP yüzde 30,2 oy desteği alırken AKP'nin oy desteği yüzde 27,2 oldu.

MHP'nin kararsızlar dağıtılmadan önce barajın altında yüzde 6,6 oy desteği alması dikkat çekti.

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

CHP yüzde 30,2

AKP yüzde 27,2

Kararsız yüzde 10,4

DEM yüzde 7,3

MHP yüzde 6,6

Oy kullanmam yüzde 6

İYİ Parti yüzde 3,5

Zafer yüzde 3,2

YRP yüzde 2,3

Diğer yüzde 2,3

TİP yüzde 1

CHP FARKI AÇTI

Nisan ayında yayımlanan 6 ankette de birinci olan CHP'nin Yöneylem Araştırma anketinde de birinci olduğu görüldü. "Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldığında CHP diyenlerin oranı yüzde 36,1 oldu.

AKP'nin oy desteği yüzde 32,5 olurken DEM diyenlerin oranı yüzde 8,7; MHP diyenlerin oranı ise yüzde 7,9 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 4,2

Zafer yüzde 3,8

YRP yüzde 2,8

TİP yüzde 1,2

A Parti yüzde 1,1

Diğer yüzde 1,7

CHP daha önce de; PİAR, BETİMAR, SONAR, Di-En, Ankara Araştırma Danışmanlık ve ALF Araştırma'nın Nisan anketlerinde de birinci çıkmıştı.