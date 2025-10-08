Olay, Bursa'da bir nişan hikayesiyle başladı. Bir genç, eş adayına hediye etmek üzere çeşitli takılar –bilezikler, zincirler, alyanslar ve bir pırlanta yüzük– için tam 600 bin TL harcadı.

600 BİN LİRALIK ALTINA, 477 BİN LİRALIK TEKLİF

Nişanın bozulması üzerine bu takıları elden çıkarmak isteyen genç adam, çevresindeki bir kuyumcuya başvurdu. Ancak burada beklenmedik bir gerçekle yüzleşti. Takıların toplam değeri, satış sırasında sadece 477 bin TL olarak teklif edildi. Aradaki 123 bin TL'lik fark, damadı şoke ederken, kuyumcu ise durumu "işçilik maliyeti ve piyasa gerçekleri" ile açıkladı.

'GRAMI YANLIŞ GELEN Mİ VAR? BU KADAR FARK OLMAZ'

Videoda damat adayı, takılarını masaya koyup "Bunlara toplam 600 bin lira civarında para verdim. Gramı yanlış gelen bir sıkıntı mı oldu? Hatta özellikle o bilezikleri için fiyat sorduk, Bursa'dan aldık bunları. Yani bu kadar büyüklük farkının nasıl oluştuğunu ben anlamıyorum zaten" diye konuştu.

Damat adayı, 0.30 karatlık pırlanta yüzüğü 40 bin TL'ye aldığını, 11 gramlık zinciri ise 52 bin 500 TL'ye satın aldığını belirtti.

'ALTINLARI ALDIĞIN YERDEN YÜKSEK VERMİŞİZ'

Takıları tartıp, hesaplayan kuyumcu ise "Bilezikler, zincir, tür bileziği, 2 alyans, 1 pırlanta... 477 bin TL toplam rakamı tutuyor burada. 0.30 karat pırlanta için 40 bin TL fazla. Biz bunları böyle satmıyoruz. Müşterilerle yine biz muhatap oluyoruz, neden bu kadar düşüyor diye. Bende ki daha uygun demiyorum. Buradan kaynaklanıyor. Ben bir telefon açıyorum, arayıp ne kadar satın alacağını öğrenip ona göre yolu veriyorum. Şimdi abi, başka bir kuyumcu 411 bin lira diyor. Bize hafiften kızdınız ama buradaki kaynaktan gördüğünüz üzere, aldığınız yerden bile yüksek vermişiz" şeklinde cevap verdi.