Türkiye, şubat ayında etkisini gösteren kar yağışlarıyla kış atmosferini yaşarken, mart ayında Afrika sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdi. Ancak mart sonu itibariyle hava sıcaklıklarında yeniden bir düşüş gözlemlenmeye başlandı ve nisan ayı itibariyle kışa dönüş sinyalleri gelmeye başladı.

BALKANLARDAN SOĞUKLAR GELİYOR

Meteorolojik kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 7 Nisan'da Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, pek çok ilde kar yağışına yol açacak. Bu durum, özellikle kış aylarını seven vatandaşlar için sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KAR İHTİMALİ ŞAŞIRTTI

Meteoroloji uzmanları, nisan ayı için gelen kar haritasının son derece şaşırtıcı olduğunu ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde beklenen kar yağışlarının, halkı alışık oldukları mevsim koşullarından farklı bir atmosferle karşı karşıya bırakacağını belirtiyor. Özellikle karasal iklimin etkili olduğu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Uzmanlar, bu ani soğuma dalgasının, özellikle dağlık ve yüksek kesimlerde kar birikintilerine yol açabileceğini, aynı zamanda bazı şehirlerde beklenmedik soğuk havaların etkili olacağını ifade ediyorlar.

Nisan ayında yaşanacak olan bu soğuk hava dalgası, küresel iklim değişikliğinin ve Türkiye'deki mevsimsel değişimlerin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Hava koşullarındaki bu tür ani değişiklikler, vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceği için, meteoroloji yetkilileri, bölgesel hava uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.