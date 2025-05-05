Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 enflasyon verisini açıkladı. Nisanda enflasyon AA Finans’ın anketinde ekonomistlerin yüzde 3,24, ForInvest Haber’in anketinde medyan yüzde 3,19 olan tahminin altında gerçekleşti.

Ekonomistler, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon için ne dedi?

Fatih Özatay, “Programın başlamasından bu yana geçen 23 ayda hala aylık #enflasyon %3 (Nisan) Aylık enflasyonun; %24 hedefinin tutması için bundan sonra her ay en fazla %1,1 %29 üst sınır için ise en fazla %1,6 olması gerekiyor. Bu iş çok zor yonca... (Bülent Ortaçgil)” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, “Açıklanan TÜFE oranı ile beraber (ki daha yüksek olması bekleniyordu), 2023 Haziran ayında başlanan dezenflasyon reçetesinin başa sarılıp tekrar uygulanacağı anlaşılıyor. "Olmadı bir daha" diyerek, döviz kurlarını biraz salıp faizler tekrar yükseltilebilir” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Serap Durusoy, enflasyon verisi için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Nisan enflasyonu açıklandı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut olurken bunu yüzde 9,211 ile gıda ve alkolsüz içeceklerin takip ediyor. Yani her ne kadar resmi rakamlar hane halkının yasadığı enflasyonun altında açıklansa da gıda enflasyonu somut gerçekliği gösteriyor.”

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyon verilerinde ÜFE tarafına dikkat çekerek, “üretici fiyatlarındaki düşüşten de çok net görülüyor, ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor; döviz kuru ve ücret geçişkenliği durmuş gibi; şimdiki durum düşen arz ve artan faiz etkisi, yani üretimde düşme ve faizin fiyatlara yansıtılması” değerlendirmesini yaptı.

Burcu Aydın, enflasyon hedeflerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özel kapsamlı tüketici fiyatları nisanda %3 ile Merkez Bankasının hedef bandının üstünde arttı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yüksek faiz kaynaklı ekonomik aktivitedeki sert yavaşlama enflasyonu aşağı çekecektir. Ancak gıda fiyatları ve beklentilerdeki bozulma hala yıl sonu enflasyonun %30’un üzerinde kalması yönünde risk oluşturuyor.”

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enflasyonda son dönemdeki düşüşe rağmen dünya sıralamamız 90’lı yıllardakine benziyor. IMF veri tabanına göre 6. en yüksek enflasyona sahibiz. Gidecek daha çok yolumuz var."

Ekonomist İris Cibre'nin yaptığı açıklama ise şöyle oldu:

"Ortalama beklenti yüzde 3.20 seviyelerindeydi. Beklentinin biraz altında geldi. Muhtemelen kur geçişkenliği etkisi gerçekten düşmüş. Don ve maliyet artışları Mayısa kalmış görünüyor.

Merkezin yıl sonu yüzde 29 üst bant beklentisine ulaşmak için her ay yüzde 1,63 ortalama enflasyon gelmeli.

Artık sert iniş senaryosunu konuştuğumuzdan, acı bir şekilde mümkün hale geldi. 4 aylık enflasyon yüzde 13, asgari ücrete yüzde 30, emekliye yüzde 15.75 enflasyon farkı ile asgari ücret zammının nerdeyse yarısı. Emekli ücret zammının nerdeyse tamamı eridi..."