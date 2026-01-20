Sanat dünyasına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, Derici’nin en mutlu gününe gölge düşürmüştü. Sevgilisi Melih Kunukçu ile aile arasında sözleneceği gün emniyete götürülen şarkıcı, yapılan test sonucunda temiz çıkmıştı. Apar topar düzenlenen basın toplantısında sevgilisiyle kendi aralarında yüzük taktıklarını duyuran Derici, bu kez nişan tarihini açıkladı.

NİŞAN TARİHİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından kendine has üslubuyla bir paylaşım yapan Derici, nişan tarihini 3 Şubat olarak açıkladı. Paylaşımında yetkililere de seslenen Derici şunları yazdı:

"3 Şubat’ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın! Bakın gördünüz zaten bir halt yemediğimi; bırakın da şu kız artık bir gün yüzü görsün be!"

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

"Asla" dediği evlilik ve çocuk fikrine sıcak bakmaya başlayan ünlü popçunun, 3 Şubat'taki töreni için hazırlıklara başladığı öğrenildi.