İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın penceresinden yardım isteyen Fas uyruklu A.H. (30) ve nişanlısı H.R. (29), polis ekiplerince kurtarıldı. Çiftin, İstanbul’a turist olarak geldikleri ve 4 gündür fidye amacıyla rehin tutuldukları öğrenildi.

KADIN ARAPÇA BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Pencereden atlayan kadını görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, birinci kattan atlayan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

NİŞANLISI ELLERİ AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

A.H.’nin ifadeleri doğrultusunda binaya giren polisler, nişanlısı H.R.’yi elleri ve ayakları bağlı bir odada buldu. Kurtarılan çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İnşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, bir kama ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 GÜN REHİN TUTULMUŞLAR

Polis merkezindeki ifadelerinde, turist olarak İstanbul’a geldiklerini belirten çift, Afganistan uyruklu kişiler tarafından kaçırıldıklarını ve 4 gündür rehin tutulduklarını aktardı. Şüphelilerin ailelerinden 18 bin dolar fidye istedikleri ifade edildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) yakalandı. Üzerinde yapılan aramada, kaçırılan çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi. Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.