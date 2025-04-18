NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi
MEVKİİ : Kelekli Mahallesi
ADA NO : 218
PARSEL NO : 8 ve 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.857,69 m2 irtifak alanı ve 10,58 m2 mülkiyet hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Güççük - Emine Adıkoğlu ve dava arkadaşları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26.11.2020 tarihli ve 9742-12 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/255 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025