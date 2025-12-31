Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da forma giyen hücum oyuncusu Christopher Nkunku için girişimlere başladı.

Sarı lacivertli ekip, İtalyan devi ile Fransız yıldızın transferi için resmi teması kurdu. Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Christopher Nkunku'da zarar etmek istemediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin ilk teklifi, İtalyan ekibinin ilgisini çekti.

KALMAYA SICAK

Milan ile bonservis pazarlığı devam ederken Christopher Nkunku'nun transfere yaklaşımı da ortaya çıktı. Bonservis anlaşması sağlandığı takdirde Nkunku'nun ikna edilmesi için zorlu bir süreç yaşanacak. Yakın çevresinin aktardığı bilgiye göre Fransız yıldız, Milan'da kalmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu, kendisini kanıtlamak ve İtalyan ekibinde beklentileri karşılayabileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da ikna için devreye girdiği Nkunku, birçok tereddütte sahip olduğu için ikna edilmesi gelinen aşamada zor görülüyor.