Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu sakatlığına dair ilk kez açıklamalarda bulundu.

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık için konuşan Hollandalı futbolcu şunları söyledi: “Baş parmağım reklam panosunun arkasındaki çok keskin bir çite takıldı. Çok derin bir kesik oluştu. Bu hiç hoş değildi. Bana iyi bakıldı; ameliyatlar da iyi geçti, ama hâlâ acı çekiyorum. PlayStation oynamak da pek mümkün değil, ama neyse ki futbolu ayaklarınızla oynuyorsunuz. Dahası, her konuda iyi bir yardım alıyorum. Umarım salı günü Ekvador'a karşı oynayabilirim. Ama hiçbir risk almayacağız: Dünya Kupası daha önemli."

Galatasaray forması altında 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.