ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada Nobel Ödülü sahibi Maria Corina Machado’nun kendisini arayarak ödülü onun adına kabul ettiğini söyledi.

Venezuela'nın muhalif sesi Machado, günün erken saatlerinde Beyaz Saray Nobel Komitesi’ni “barış yerine siyaseti seçmekle” suçladı ve ödülü asıl hakedenin Trump olduğunu söyledi.

Olayı Trump da doğruladı. ABD Başkanı, “Nobel Ödülü’nü alan kişi bugün beni aradı ve ‘Bunu senin adına kabul ediyorum çünkü bu ödülü asıl sen hak ettin’ dedi” diye konuştu.

Trump, "Machado çok güzel bir davranış gösterdi. Ben ‘O zaman bana ver’ demedim, ama sanırım o öyle dedi. Çok nazikti" diye konuştu.

Venezuela'daki seçim kampanyası için Trump'ın desteğine dayanan Machado, Trump'a ödülü manevi olarak bahşetmiş oldu.

TRUMP: 'HİÇBİR ŞEY YAPMAMIŞ BİRİNE VERİRLER'

Trump ve Beyaz Saray ise, ödülü asıl hak edenin ABD Başkanı olduğunu tekrar tekrar söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Steven Cheung “Başkan Trump barış anlaşmaları yapmaya, savaşları bitirmeye ve hayat kurtarmaya devam edecek. O bir insancıl kalbe sahip. Onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek biri bir daha gelmeyecek” dedi.

Cheung açıklamasında “Nobel Komitesi barışın yerine siyaseti koyduğunu kanıtladı” ifadesini kullandı.

Geçen ay üst düzey askeri yetkililere konuşan Trump ise “Nobel Ödülü’nü alacak mıyım, asla. Hiçbir şey yapmamış birine verirler” demişti.

Norveçli Nobel Komitesi ödülü “özgürlüğe için direnen cesur insan hakları savunuculara” verildiğini açıkladı.