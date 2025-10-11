Trump'ın kendisine verilmesini beklediği Nobel Barış Ödülü karakolluk oluyor. Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya yönelik bahislerdeki olağandışı artış yaşandı; bu durum ödülü kime verileceğine ilişkin sızıntı şüphelerine neden oldu.

BİR KAÇ SAATTE YÜZDE 72'YE ÇIKTI

Bir bahis platformunun verilerine göre, Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü kazanma olasılığı perşembe gece yarısından sonra bir anda yükseldi. Başlangıçta yüzde 3,75 seviyesinde olan oran, birkaç saat içinde yüzde 72,8’e kadar çıktı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı Machado için yüksek miktarlarda bahis oynarken, bazı hesapların yeni açılmış olması şüpheleri artırdı. İddialara göre bir kullanıcı bu artıştan 65 bin doların üzerinde kazanç sağladı.

Nobel Enstitüsü: “Suç Aktörlerinin Hedefi Olabiliriz”

NOBEL ENSTİTÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, kurumlarının olası bir sızıntıdan etkilendiğini belirterek,

“Bilgilerimiz üzerinden para kazanmak isteyen bir suç aktörünün hedefi olmuş olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Norveç gazetesi Aftenposten’e konuşan Harpviken, henüz bir bilgi sızıntısına dair kesin kanıt bulunmadığını ancak konunun resmi olarak araştırılacağını söyledi.

BAHİS LİSTESİNDE TRUMP DA VARDI

Ödül açıklanmadan önce çevrim içi platformlarda favori isimler arasında Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ilk sırada yer alırken, onu ABD’nin eski Başkanı Donald Trump takip ediyordu. Ancak ödül açıklamasından hemen önce Machado’ya yönelik ani ilgi, olası bir önceden bilgi edinme veya manipülasyon girişimi ihtimalini gündeme getirdi.