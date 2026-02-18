Son Dakika Arama
Dünya
Nobel ödüllü bilim adamının Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

DNA’nın ikili sarmal yapısını keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı James Watson’un, milyarder Jeffrey Epstein’in New York’taki malikanesinde üç kadınla çekilmiş fotoğrafının ortaya çıktı. Bu durum, Epstein çevresindeki ünlü isimlere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Jeffrey Epstein skandallarına bir yenisi daha eklendi. Dünyaca ünlü bilim adamın da fotoğrafı basına yansıdı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin elde ettiği belgelerde, geçen yıl 97 yaşında hayatını kaybeden Watson'un, Epstein'in New York'taki malikanesinin büyük salonunda, muhtemelen 2010'ların sonuna doğru bir tarihte çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

3 KADINLA ELİNDE BİLİMSEL MAKALE

Watson, fotoğrafta 3 kadınla birlikte görülürken, kadınlardan birinin elinde Watson'un bilimsel bir makalesinin bulunması da dikkati çekti.

İngiliz Francis Crick ile DNA'nın ikili sarmal yapısını keşfettiği için 1962 yılında Nobel ödülü alan Watson'un, Epstein'e yakın isimler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, Watson'un 2007 yılında Afrikalılar hakkında yaptığı "bizim kadar zeki değiller" açıklamasının Epstein tarafından da savunulduğuna yer verildi.

Haberde Epstein'in dil bilimci Noam Chomsky ile konuşmalarında yer alan, "James Watson'ın bazı özel görüşleri kamuoyuna açıklandı ve bu nedenle toplumdan dışlandı. Bazı rahatsız edici gerçekleri kabul etmek gerekebilir." ifadeleri buna kanıt olarak gösterildi.

FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ YER: NEW YORK MALİKANESİ

Watson'un ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in malikanesinde fotoğrafının bulunmasının herhangi bir yasa dışı davranışa yöneldiği anlamına gelmediği vurgulanan haberde, bu durumun Epstein'in önemli isimleri çevresinde toplama çabalarının bir göstergesi olduğuna da işaret edildi.

Fotoğrafta yer alan makalenin "Antioksidanlarını Ortadan Kaldırarak Tedavisi Mümkün Olmayan Kanserleri Durdurmak" başlıklı bilimsel çalışma olduğu da kaydedilen haberde, bu çalışmanın 2013'te yayımlandığı kaydedildi.

Elde edilen belgeler arasında, Epstein'e asistanı tarafından 2017'de gönderilen, "Dr Watson size bir makale yolladı. Sizin için yemek masasına bıraktım." yazılı bir e-posta da yer aldı.

Haberde Watson'un söz konusu çalışmayı Danimarka'daki bir derste işlediği bilgisi de paylaşıldı.

