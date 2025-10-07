Dünyanın gözünün çevrildiği Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yış Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilim insanı Fred Ramsdell kayıplara karıştı. Telefonuna ulaşılamayan ismin nerede olduğu merak edilirken Ramsdell’in, cep telefonu sinyalinin çekmediği bir bölgede, Idaho’nun dağlık kesimlerinde doğa yürüyüşünde olduğu düşünülüyor.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2025 Nobel Tıp Ödülü, otoimmün hastalıkların ve kanserin daha etkili tedavi yöntemlerinin bulunması açısından ümit vadeden "periferik bağışıklık toleransı" alanındaki keşifleri dolayısıyla ABD'li Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon Shimon Sakaguchi'ye verildi.

"KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ"

Nobel Komitesi, dijital detoksta olduğu tahmin edilen Ramsdell'e ulaşamadı. Komite Sekreteri Thomas Perlmann, “Kendisine ulaşamıyoruz, muhtemelen doğada, keyfini sürüyor” dedi.

"ARADIM AMA SİNYAL YOK"

NTV'de yer alan habere göre, Ramsdell’in yakın arkadaşı ve meslektaşı Jeffrey Bluestone da, “Ben de aradım ama sinyal yok. Idaho’nun dağlarında sırt çantalı geziye çıkmış olabilir” ifadelerini kullandı.

RAMSDELL KİMDİR?

Fred Ramsdell 1960'ta doğdu ve 1987'de ABD’deki Kaliforniya Üniversitesinden doktora derecesi aldı. Ödül aldığı çalışmasını Mary Brunkow ile aynı biyoteknoloji şirketinde gerçekleştirdi. San Francisco ve Seattle'da kendi kurduğu şirkette bilimsel danışman olarak görev yapıyor.