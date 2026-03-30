Swindon yakınlarındaki Oak ve Furrows Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi’ne getirilen ve normal bir kirpinin yaklaşık üç katı ağırlığında olan obez kirpi Jabba, sıkı bir diyete başlatıldı.

TOP HALİNE GELEMİYOR

Eski sahibi tarafından aşırı beslendiği belirtilen Jabba, merkeze ulaştığında savunma mekanizması olan "top haline gelme" eylemini gerçekleştiremeyecek kadar büyüktü. Uzmanlar, bu durumun hayvanı vahşi doğada savunmasız ve kolay bir av haline getirdiğine dikkat çekti.

Hayvan bakıcısı Darren Squires tarafından "Jabba" ismi verilen kirpiye, merkezde porsiyon kontrollü bir beslenme programı uygulanıyor. Süreçle ilgili öne çıkan detaylar şunlar: Un kurdu tüketimi kesilen kirpiye, sıvılaştırılmış köpek maması veriliyor. Hedef kilosu ise 650 gram.

Verilen bilgilere göre, bir kilogramdan fazla zayıflaması hedeflenen Jabba, şimdiden top haline gelebilecek kadar kilo kaybetti. İdeal kilosuna ulaştığında yeniden doğal ortamına bırakılması planlanıyor.