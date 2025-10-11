2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup etabı 3. maçında Norveç, Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta İsrail'i 5-0 mağlup etti.

Norveç'e 3 puanı getiren golleri 18. dakikada Anan Khalaili (KK), 27, 63 ve 72. dakikalardaErling Haaland, 28. dakikada Nachmias (KK) kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Erling Haaland, milli takımlar tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Norveçli yıldız, bu başarıya yalnızca 46 maçta ulaştı. Önceki rekor, 71 maçta 50 gol atan İngiliz golcü Harry Kane’e aitti. Haaland, bu performansıyla tarihe geçti.

MAÇ BOYU FİLİSTİN DESTEĞİ

Norveç Futbol Federasyonunun ağustos ayında maçı tüm gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıklamasıyla başlayan süreç, karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolseverin Filistin'e destek vermesiyle devam etti.

Norveçli taraftarlar, federasyonun izin vermesiyle stada Norveç ve Filistin bayraklarıyla gelerek desteklerini sürdürdü.

4 BİN KIRMIZI KART

Norveç-İsrail maçını izleyen taraftarlar, hazırladıkları organizasyonla İsrail'e "kırmızı kart" gösterdi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesini isteyen futbolseverler, "Futbola kan bulaşmaması" için imza kampanyalarıyla UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunmuştu.

ÜST DÜZEY ÖNLEM

Norveç-İsrail karşılaşması, 1994 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana en üst düzeyli spor etkinliği oldu.

Başkent Oslo'da güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken, Ullevaal Stadı'nın üzerindeki hava sahası "uçuşa yasak bölge" ilan edildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle 27 bin kişilik Ullevaal Stadı'nın kapasitesi 3 bin kişi azaltılarak 24 bine düşürüldü.