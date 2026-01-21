Norveç merkezli teknoloji girişimi Flocean, geleneksel tuzdan arındırma yöntemlerinde devrim yaratması beklenen dünyanın ilk ticari deniz altı su arıtma sistemini duyurdu. Okyanus derinliklerindeki doğal hidrostatik basıncı kullanan teknoloji, mevcut yöntemlere kıyasla %50’ye varan enerji tasarrufu ve minimum çevresel etki vaat ediyor.

DOĞAL BASINÇLA ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Geleneksel ters osmoz tesisleri, suyu filtrelerden geçirmek için yüksek miktarda elektrik tüketen devasa pompalara ihtiyaç duyarken, Flocean teknolojisi modülleri denizin 400-600 metre derinliğine yerleştiriyor. Bu derinlikte bulunan yaklaşık 50 barlık doğal su basıncı, filtrasyon süreci için gereken enerjinin büyük bir kısmını bedava sağlıyor. Sistem, operasyonel süreçte tek bir nükleer santralden daha az elektrik harcayarak yüksek verimlilik sunuyor.

KİMYASAL MADDE MİKTARI DA AZALACAK

Flocean’ın geliştirdiği model, kıyı şeritlerinde kurulan devasa tesislerin aksine deniz ekosistemine yönelik tehditleri minimize ediyor: Tesisler tamamen su altında olduğu için kıyılarda betonlaşma ve kentsel kirlilik yaratmıyor.

Arıtma sonrası ortaya çıkan yüksek tuzlu su, derin deniz akıntıları sayesinde anında seyreltilerek deniz tabanındaki yaşamı koruyor. Derin deniz suyunun yüzey suyuna göre daha temiz olması ve yosun içermemesi sayesinde, ön arıtma sürecinde kullanılan kimyasal madde miktarı %60 oranında azaltılıyor.

2 MİLYAR İNSAN İÇİN SU KAYNAĞI SAĞLANACAK

Her bir modülün günlük 5.000 metreküp tatlı su üretme kapasitesine sahip olduğu ve yaklaşık 37.500 kişinin ihtiyacını karşılayabildiği belirtiliyor. TIME dergisi tarafından "2025’in En İyi İcatları" listesine alınan bu sistemin ilk ticari faaliyeti 2026 yılında Norveç’te başlayacak. Uzmanlar, teknolojinin ölçeklendirilmesi halinde dünya genelinde temiz suya erişimi olmayan 2 milyar insan için sürdürülebilir bir çözüm kaynağı olabileceğine dikkat çekti.