Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'le RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Liverpool’u sahasında deviren sarı kırmızılılar bu kez de Bodo/Glimt’i 3-1’le geçti, puanını 6’ya yükseltti.

Victor Osimhen'in yıldızlaştığı karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular kadar taraftarların da performansı büyük alkış aldı.

KULAKLARINI TIKADILAR

Norveç'ten gelen gazeteciler, mücadele esnasında desibel testi yapmak için telefonlarına sarıldı. O anlarda Galatasaray taraftarından ıslık sesleri yükseldi.

Yoğun şekilde çıkan seslere şaşıran gazeteciler bir müddet sonra kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.