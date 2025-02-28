Henüz Covid-19 pandemisini yeni atlatan dünyamız, yeni pandemilerin eşiğinde olabilir... Çinli araştırmacılar, yarasalarda yaşayan ve insanlara bulaşma potansiyeli taşıyan yeni bir koronavirüs türü keşfetti. HKU5-CoV-2 adı verilen bu virüsün, Covid-19'dan 10 kat daha ölümcül olabileceği belirtiliyor.

Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmalarda HKU5-CoV-2'nin insan hücrelerine Covid-19 ile aynı yolla girdiği tespit edildi. Ancak en büyük endişe, bu virüsün Covid'den çok MERS'e daha yakın olması. Çünkü MERS'te ölüm oranı yüzde 33.3 iken, Covid-19'un ölüm oranı yüzde 3.4 seviyelerindeydi. İhtimal şimdilik düşük gösterilse de yeni virüsün insanlara bulaşması halinde büyük bir sağlık krizine yol açabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde henüz isimlendirilmeyen ancak 50'den fazla kişinin canını alan; yarasa kaynaklı yeni virüs ve İngiltere'de acil servislerin dolup taşmasına sebep olan 'norovirüs' de 'pandemi' endişesi saçıyor...

NOSTRADAMUS NE DEMİŞTİ?

Nostradamus, 2025 yılı için yaptığı kehanetinde İngiltere'nin büyük savaşlarla sarsılacağını ve eski bir vebanın geri döneceğini söylemişti: "Geçmişten gelen büyük bir salgın geri dönecek, gökyüzü altında ondan daha ölümcül bir düşman olmayacak."

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR

HKU5-CoV virüsleri ilk olarak 2006 yılında tespit edilmişti ancak yeni keşfedilen HKU5-CoV-2'nin türler arası bulaşma potansiyelinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Virüsün doğrudan yarasalardan insanlara mı yoksa ara konaklar aracılığıyla mı geçebileceği konusu ise halen araştırılıyor.

Bilim insanları, potansiyel bir pandemiye karşı şimdiden önlem alınması gerektiğini vurguluyor. HKU5-CoV-2'ye karşı herhangi bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür virüslerin mutasyona uğrayarak insanlar arasında kolayca yayılabileceğine dikkat çekerek, erken önlemlerin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.