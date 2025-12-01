Noter ve tapu müdürlüklerinde 65 yaş üzeri vatandaşların yaşadığı 'sağlık raporu' kabusu tüm hızıyla devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tartışmalı konu hakkında yayınladığı son açıklamada 65 yaş üzeri vatandaşlardan belge alınmasının şart olmadığını belirtse de, görevli personel arasında 'rutin' haline gelmiş olan uygulama, tapu daireleri ve noterlerde kaos yaşanmasına yol açmakta.

Adalet Bakanlığı'na bağlı noterler ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı personeller, mevzuata göre yalnızc akli dengesinden şüphe ettikleri kişilerden 'sağlık raporu' istemekle görevli. Ancak son yıllarda artan davalar ve ünlü isimlere ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporları, tapuda sıra dışı bir uygulamanın 'standart' haline gelmesine yol açtı.



TAPU VE NOTERDE 65 YAŞ BİLMECESİ



Taşınmaz alım-satım işlemlerinde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmak istemeyen garantici memurlar, 65 yaş üzerinden sağlık raporu istenmesini adeta bir prosedür haline dönüştürdü.

Mevcut düzenlemeye göre noterler, devir işleminden şüphe etmeleri halinde rapor isteme hakkına sahip. Ancak uzmanlar devir işleminde bulunacak şahsın yaşının, makul şüphe için geçerli olmayacağı görüşünde hemfikir. Tapu memuru, taraflardan şüphelenmesi halinde ilgili kişilere "Hangi yıldayız? Kaç çocuğun var? Çocuklarının isimleri ne? Neden satıyorsun? Doğum yerin neresi? Kaça sattın, parayı ne yapacaksın?" gibi sorular yöneltebilmekte.



Buna karşın 'garantici' ve 'kolaycı' memur olarak değerlendirilen isimler, bu soruları dahi yönetme ihtiyacı duymadan taraflardan doğrudan sağlık raporu istemeyi standart haline getirmiş durumda. Mevzuata göre noterler, taraflardan rapor istemek için somut bir gerekçe göstermek zorunda olsa da, son yıllarda yapılan işlemlerde büyük ölçüde keyfilik ön plana çıkmakta.

VATANDAŞ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEK



Sağlıklı olmasına ve herhangi bir şüpheli eylem gerçekleştirmemesine rağmen 'akli dengesi' yerinde olmadığına yönelik işlem yapılan vatandaşlar, kendilerinden usulsüzce sağlık raporu istenildiğini belirterek tapu memuru ve kurum hakkında tazminat davası açabilir.



Son yıllarda emsal örnekleri görülen davalarda şikayetçiler, 'yaş haddi' gerekçesi adı altında rencide edildiklerini belirterek, ilgili memurlar hakkında idari ve adli işlem başlatılmasına neden oldu. Bakanlık yetkilileri de yaz aylarında görevli memurlara gönderdiği bilgilendirme mesajı ile devir işlemlerinde yaşa bağlı ayrımcılığa başvurmamaları konusunda uyarıda bulundu.







