Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan “Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Yönetmelik” ile nöbet sistemi yeniden şekillendirildi.

Yeni yönetmeliğe göre, resmî tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri noterler nöbet tutacak. Nöbetçi noterler, işlemlerini bir önceki günden devam eden yevmiye numarasıyla yapacak.

Tatil günlerinde nöbet hizmeti verilmeyen zamanlarda ise noterler sadece vasiyetname düzenleme ve onaylama işlemleriyle gecikmesi halinde zarar doğurabilecek acil işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu işlemlerde, neden tatil gününde yapıldığı evrakta belirtilmek ve tatili takip eden ilk iş gününün yevmiye numarasına kaydedilmek zorunda olacak.

NÖBETÇİ NOTER SAYISI BELLİ OLDU

Yönetmelikle, nöbetçi noter sayıları da netlik kazandı. Buna göre:

- 4 ila 20 noter bulunan il merkezlerinde en az 1 noterlik nöbet tutacak.

20’den fazla noter bulunan il merkezlerinde ise toplam noter sayısının en az yüzde 5’i kadar noter nöbetçi olacak.

İLÇELERE ADALET BAKANLIĞI KARAR VERECEK

İlçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının olup olmayacağına ve sayısına, noter odasının ve Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı karar verecek.

NÖBET LİSTELERİ İNTERNETTE YAYINLANACAK

Nöbet listeleri, noter odalarınca asıl ve yedek olarak hazırlanacak. Listeler, uygulanacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilecek. Birlik, listeleri bir hafta içinde onaylayarak internet sitesinde yayımlayacak.

Süresi içinde liste gönderilmezse, liste doğrudan Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanacak. Yayımlanan nöbet günlerinde nöbet tutmak zorunlu olacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ DE BELİRLENDİ

Nöbetçi noterliklerde çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasında olacak. 12.30 - 13.30 arası öğle tatili olarak belirlendi ve bu saatlerde işlem yapılmayacak.

Ayrıca, kanunda belirtilen durumlarda vekâleten yönetilen noterlikler de nöbet sistemine dahil edilecek. Tüm işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülecek.