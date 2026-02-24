UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda 3-0'ın rövanşında Nottingham Forest ile karşılaşacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği duyuruldu.

Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Nottingham Forest - Fenerbahçe maçında VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi yer alacak.

26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin tur için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. 3 farklı galibiyette mücadele uzatmaya gidecek. 2 ve daha az farklı galibiyetler ve her türlü yenilgi ile beraberlik ise sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasını bitirecek.