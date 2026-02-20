UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, evinde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip, tur şansını zora sokarken İngiliz ekibinde mücadele isimlerin maç sonu açıklamaları dikkat çekti.

Nottingham Forest’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ola Aina, maçın ardından Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler sarf etti. Maçın bitiminde stadyumdaki atmosferi öven Aina, maçtan sonra sosyal medyada açtığı yayında görüşünü değiştirdi.

Hayranlarına yanıt veren Nijeryalı sağ bek, “İstanbul’a geldiğimizde bize ‘Cehenneme hoş geldiniz’ dediler. Ben de kendi kendime ‘Lanet olsun…’ dedim. Ama sahaya çıktığımızda her şey cennet gibi hissettirdi.” diye konuştu. Ola Aina'nın bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem olurken taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe 26 Şubat Perşembe günü bu turun rövanşına çıkacak.