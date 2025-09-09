İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest, 3. hafta sonunda teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu görevden aldı.

Nottingham Forest Başkanı Marinakis ile fikir ayrılıkları yaşayan Nuno Espirito Santo'nun, 2024-2025 sezonunu 7. bitirerek Avrupa Kupası vizesi almasına karşın, görevine son verildi.

Nottingham Forest'ın teknik direktör adayları arasında Tottenham'dan ayrılan Ange Postecoglou, Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer hoca adayı Domenico Tedesco var.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho, yeni bir projeye açık ve en kısa zamanda teknik direktörlüğe geri dönmek istiyor.