Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 kaybettiği Nottingham Forest'ı İngiltere'deki deplasmanda 2-1 yenerek başı dik şekilde Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri de Nottingham Forest'ın stadında 3 sterline (yaklaşık 178 TL) satılan sosisli oldu.

Yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki sosisli, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Dev sandviç hakkında yapılan yorumlardan bir kısmı şöyle oldu:

- "Bizdekine sosisli deniyorsa buna ekmekli demek daha doğru."

- "İngilizler kesin bizi kıskanıyordur."

" - Bir kişi zor bitirir."

- "Fiyatına göre devasa."

- "Bizim stadyumda sallama çay 50 TL."