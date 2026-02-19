UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın yönetimi, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.
Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, alkol uyarısı verilerek, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.