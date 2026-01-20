Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan 2025 yılı verileri, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde demografik krizin derinleştiğini ortaya koydu. Ülkede doğum oranı binde 5,63’e gerileyerek, kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

NÜFUS KAYBI 3,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Açıklanan verilere göre, Çin ana karası nüfusu 2024 yılındaki 1 milyar 408 milyon seviyesinden, 2025’te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi. Toplam nüfusun bir yıl içinde 3,39 milyon azalması, son üç yıldır devam eden daralma eğiliminin hız kazandığını gösteriyor. 2025 yılında dünyaya gelen bebek sayısı ise bir önceki yıla oranla %16,9 azalarak 7,92 milyonda kaldı.

ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Doğum oranlarındaki sert düşüşe karşılık ölüm oranlarında artış gözlendi. 2025 yılında kaydedilen 11,31 milyon ölümle birlikte ölüm oranı binde 8,04'e yükseldi. Bu durum, nüfusun doğal artış hızının binde eksi 2,41'e düşmesine neden oldu.