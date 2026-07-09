Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Haziran 2026 nüfus raporuna göre, Erzincan'ın nüfusunda düşüş eğilimi devam etti. Raporda yer alan verilere göre ilin nüfusu 2023 yılında 243 bin, 2024 yılında 241 bin ve 2025 yılı sonunda 240 bin olarak kayıtlara geçti.
Erzincan'ın yıllık nüfus artış hızı da negatif yönde gerçekleşti. 2023-2024 döneminde binde eksi 8,9 olarak hesaplanan nüfus artış hızı, 2024-2025 döneminde binde eksi 6,7 olarak belirlendi. Nüfusta yaşanan gerilemenin nedenleri arasında yer alan göç istatistiklerinde ise ilin 2025 yılı net göçü eksi 1,6 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu durum, Erzincan'ın aldığı göçten daha fazla dışarıya göç verdiğini gösterdi.
TÜİK raporunda yer alan ortalama hanehalkı büyüklüğü verilerine göre, 2025 yılında Erzincan'da bir hanede ortalama 2,7 kişi yaşadığı hesaplandı. İlin bu oranı, 3,1 kişi olan Türkiye genel ortalamasının altında gerçekleşti.