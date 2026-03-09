Nükhet Duru, İzzet Çapa'nın YouTube programında 'ilk aşkım' dediği Erol Simavi'ye yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Geçmişte Erol Simavi'yle yaşadığı aşkın bambaşka bir şey olduğunu söyleyen Duru, ev itirafında da bulundu.

''AŞKIMDAN ONA EV ALDIM''

Nükhet Duru, programda Erol Simavi ile olan ilişkisini anlatırken şu itirafta bulundu:

“Belki de en çok bana inandı. Sevmek ayrı bir şey, o başkaydı diyormuş ya. Ben ona çok sevdiğimi inandırmak için ev hediye ettim. Adam herkese ev hediye ederdi. Ben çoktan aşık olmuştum, kütük gibi. Etraftan ise ‘Nükhet Camia’nın en uyanığı çıktı’ diyorlardı.”

''ÇOK ÇAPKIN BİR ADAMDI, BANA ANLATIRDI''

Duru, ilişkilerinin özel yönlerini de şöyle açıkladı:

“Çok çapkın bir adamdı, ama benle yaşadığı şey bambaşkaydı. Yaşadığım şey herkesin bildiği şeyler değildi. Bana da anlatırdı çapkınlıklarını… Çok verici bir adamdı.”

MAGAZİNDE NOSTALJİYE GÖTÜRDÜ

Nükhet Duru’nun samimi itirafları, hem sevenleri hem de magazin gündemini salladı. Sanatçının sözleri, Erol Simavi ile yaşadığı aşkın farklı boyutlarını ortaya koyuyor ve ilişkilerinin sırlarını gözler önüne seriyor.