1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım atan, 1974'te ilk plağı yayınlanan Nükhet Duru, katıldığı NumberOne Star programında geçmişte yakalandığı kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) ile nasıl başa çıktığını anlattı.

Duru, "MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik" dedi.

"STRESTEN, ALKOLDEN VE KUMARDAN UZAK DURSUN"

Aynı hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç'a da tavsiyede bulundu: "Özel hayatına çok dikkat etsin. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursun."

TEKERLEKLİ SANDALYEDE

Serdar Ortaç geçenlerde Kıbrıs konseri sonrası Ercan Havalimanı'nda tekerlekli sandalyeyle objektife yansımıştı. Uzun yıllar MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç'ın bu halleri sevenlerini üzmüştü.

"ARTIK YÜRÜYEBİLİYORUM" DEMİŞTİ

Serdar Ortaç haziran ayında ise Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum, dün sürdüm" demişti.