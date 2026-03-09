Nükhet Duru, katıldığı bir televizyon programında, The Weeknd’in 2014 yılında yayımlanan Often adlı şarkısında kendi eserinden yararlanılması sayesinde önemli bir gelir elde ettiğini ifade etmişti.

Duru açıklamasında “Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için çok iyi para kazandım” ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının açıklamaları sosyal medyada hızla yayılırken, The Weeknd de kısa ama dikkat çeken bir mesajla karşılık verdi. Ünlü müzisyen, Nükhet Duru’nun sözlerini Instagram hikayesinde paylaşarak, “Benim için zevkti” notunu ekledi.

2014’te yayımlanan Often, The Weeknd’in kariyerindeki en popüler parçalar arasında yer alıyor ve uzun süre listelerde üst sıralarda kalmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen şarkının yeniden gündeme gelmesi, özellikle sosyal medyada müzikseverlerin ilgisini çekti.

Nükhet Duru’nun açıklamaları ve The Weeknd’in yanıtı, kısa sürede hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda gündem oldu.