

Nükhet Duru zehirli akrep sokması sonucu apar topar İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, tedavi altına alınan 71 yaşındaki şarkıcının birkaç gün dinlenmesi gerektiği ve bazı konserlerinin ertelendiği bildirildi.

SAHNE TARZIYLA GÜNDEMDEYDİ

Geçen günlerde Beyoğlu'nda bir mekanda konser veren Nükhet Duru'nun sahne tarzı gündem olmuştu.

Duru'nun transparan tulumunu görenler şarkıcıya, 2022'de kadınların tayt giymesi ile ilgili söylediği sözlerini hatırlatmıştı.

Duru'ya "Tayt giyene kızıyordun ne oldu?", "Tayt giyenleri eleştirene bak sen!", "Sanatçı kimliğine saygım sonsuz ama başkalarını eleştirip kendisine gelince ya rabbi şükür diyenden nefret ediyorum,", "Bu 'dışarıda tayt giyiyorlar, bıktık çıplaklıktan' diyen Nükhet Duru değil mi?", "Hadise'ye o kadar laf söyledi şimdi kendisi ona özenmiş", "Hem eleştiriyor hem kendisi yapıyor" gibi binlerce yorum yapılmıştı.