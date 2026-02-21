TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş medya kuruluşlarının yöneticileriyle İstanbul'daki iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye Raporu raporu hakkında konuştu.

Kurtulmuş, "Zor olmakla birlikte yapıcı bir süreci geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir rapor var. Bu rapor her şey değil, bu rapor bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir." dedi.

“SORUNUN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN KALDIRILMASI GEREKİYOR”

Bu çerçeve içerisinde gerekli adımların iyi niyetle, sabırla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlarda Türkiye'nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunu tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin hele bu kadar gergin olduğu, bu kadar gerilimlerin yüksek olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş, konuşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir."

RAMAZAN SONRASINI İŞARET ETTİ

Ramazan sonrasında yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Türkiye için bir hayati eşiği aştık. Her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, sıkı çalışma dönemine ihtiyaç var"

"Siyasetin ittifak ettiği husustan biri de 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığıdır. Ümit ederim bu konuda da anlayış birliğinde çalışma yapılır."