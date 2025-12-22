Türk dizilerinin efsanelerinden biri kabul edilen 'Muhteşem Yüzyıl'ın finalinin üstünden 11 yıl geçti...

Defalarca kez izlenen dizi, hâlâ adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez diziyi gündeme getiren konu bambaşka bir itiraf oldu.

Dizide 'Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettahoğlu, katıldığı bir programda herkesi şaşırtan itirafta bulundu.

ROLLERİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Fettahoğlu, rolün belirlenme sürecini şöyle anlattı:

"Yürütücü yapımcımız bana iki karakter teklif etti. Ben 'kötü karakteri istiyorum' dedim, o da 'Senden kötü olmaz' dedi."

"Teklif olarak bana 'Hatice Sultan', Selma Ergeç'e 'Mahidevran Sultan' gidiyordu."

"Sonra inat ettim, 'Ben 'Mahidevran'ı istiyorum' dedim. Selma Ergeç de 'Hatice Sultan' rolünü istedi."

"Görüşmeler sonucunda yapım şirketi, rollerin değiştirilmesine karar verdi."

Nur Fettahoğlu (Soldaki )- Selma Ergeç (Sağdaki)