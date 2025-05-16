Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesini protesto ettiği için tutuklanan 6 öğrenci serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün davetiyle okula gelerek konferans vereceğinin duyurulması, kamuoyunda ve üniversite öğrencileri arasında tepkilere neden oldu. Çocuk evliliklerini savunan Nurettin Yıldız, daha önce yaptığı bir açıklamada çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savunarak, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir." demişti.

Öğrenciler, Yıldız’ın kampüste konuşmacı olarak davet edilmesini protesto ederek yürüyüş yaptı. Ancak yürüyüş, kampüs çevresinde konuşlandırılan özel güvenlik ve çevik kuvvet ekiplerince engellendi. Polis, kampüs içerisinde protestocu öğrencileri ablukaya aldı.

Protesto sırasında gözaltına alınan 97 öğrenciden 14’ü “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.