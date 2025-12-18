Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerinin yer aldığı iletişim kanallarına gönderilen iletide, öğretim izlencesinde yer almadığı gerekçesiyle okullarda yılbaşı ve Noel’e ilişkin etkinliklerin düzenlenmemesi istendi.

Aynı iletide, okullarda yapılacak tüm faaliyetlerin milli, kültürel ve eğitbilimsel (pedagojik) değerler ile öğretim izlencesi kapsamında yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Buna karşın, il milli eğitim müdürlüğüne bağlı İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Sosyal Doku Vakfı tarafından düzenlenecek bir programa izin verildiği öne sürüldü. Programın, kamuoyunda geçmişte yaptığı açıklamalarla tartışma konusu olan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız tarafından verileceği belirtildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Temsilciliği’nin de katkısıyla gerçekleştirileceği bildirilen “Bir Ömür Okulu” adlı programın, yarın başlayacağı ve 9 Ocak’a kadar süreceği ifade edildi. Program kapsamında “Evliliğin temeli: İman”, “Evlilikte erkek ve kadının rolleri”, “Ailede iletişim” ve “Evlilikte huzuru korumak” başlıkları altında 4 ders yapılmasının planlandığı kaydedildi.

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.