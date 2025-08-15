Zecorner, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunda Kayserispor'un isim sponsoru oldu. Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya geldiği ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ile 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Kayserispor büyük mücadeleler veriyor. Gerek saha için de gerek saha dışında. Zaman zaman yaptığımız birlik beraberlik çağrıları bu mihvalde karşılık bulmuş oluyor. Her zaman söylediğim gibi birlikte güçlü olduğumuzu futbol kamuoyuna ispatlamış durumdayız. Daha güzel günlerin, daha başarılı günlerin gelmesi adına sırt sırta verip çalışmaya devam ediyoruz” dedi.