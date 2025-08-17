Sekiz yıldır birlikte olduğu Necati Kocabay'la Ege'ye yerleşme kararı alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kuşadası'nın Yörük köyü olarak bilinen Çınar köyden ev almış, "Bir süre sonra doğduğun topraklara geri dönüyorsun. Necati kendine büyük bir çalışma odası yaptı. Kümes ve tavuklar da olacak" demişti.

Instagram'daki 5,1 milyon takipçisi olan Yeşilçay, önceki gün tadilatını yaptığı eviyle ilgili yaptığı paylaşımla viral oldu. Çünkü eve çağırdığı bahçıvanı hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker sandı. Yeşilçay, söz konusu olayı takipçilerine anlattı.

"Benim Nurgül Yeşilçay'a benzememden çok Sedat Peker'e benziyor abi" yazan Yeşilçay ayrıca "Reis diye kapıyı açtım, bahçıvan çıktı" diyerek olaya esprili bir yaklaşımda bulundu.

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımını görenler oyuncunun benzetmesine hak verdi.