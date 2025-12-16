En son 'Veda Mektubu' dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile İstanbul'un kaosundan kaçmış, kendisine doğanın içinde bir ev yaptırmıştı.

İzmir'e yerleşen Yeşilçay, geçen günlerde traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları "Çalışıyoz gariii" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.

Önceki gün oğlu Osman Nejat Özer'le Ortaköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu, köy hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"BÜTÜN KÖTÜ ENERJİLERİN TÜKENİYOR"

Yeni projesi için İstanbul'a geldiğini belirten Nurgül Yeşilçay, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor, bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada" dedi.

Zayıfladığı da gözlenen Nurgül Yeşilçay "Yemeyince veriyorsun, çok ki diyet yaptım" dedi. Yeşilçy, oğlu Osman Nejat’a "Bu geldiğinden beri yiyor. bunun yüzünden tekrar kilo alacağız” diyerek takıldı.