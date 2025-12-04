'Kötü adam' tiplemesiyle Türk sinema tarihine adını yazdıran Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, kariyeri kadar aile geçmişiyle de dikkat çekiyor. Meğer ailesinde tek yıldız o değilmiş... Alço'nun soy ağacında kendi döneminde büyük başarılara imza atmış başka bir isim daha yer alıyor.

DEDESİ EFSANELER ARASINDA BİR YILDIZ

Alço hakkında pek kimselerin bilmediği bir gerçek herkesi şaşırttı. Dedesi Kel Aliço'nun dönemin en güçlü sporcularından biri olduğu ortaya çıktı.

SAYISIZ ZAFERLERE İMZA ATMIŞ

Türk güreŞ tarihine damga vuran efsane isimlerden olan Kel Aliço, Kırkpınar'da tam 27 yıl boyunca başpehlivan unvanını korumuş. Ve sayısız zaferlerle güreşin yaşayan efsaneleri arasında girmiş.

ADINA GÜREŞLER DÜZENLENİYOR

Kel Aliço'nun adını yaşatmak içinse her yıl Edirne'de 'Kel Aliço Yağlı Güreşleri' düzenleniyor. Kentin pek çok yerinde heykelleri bulunuyor.