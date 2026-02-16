Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, deplasmanda Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir'i son dakika golüyle 3-2 yendi. Kıran kırana geçen maçta iki takımın da yedek ve as santrforları gol sevinci yaşadı.

SERGEN YALÇIN'DAN SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşma adına saha içi unsurlar kadar saha dışında, geçen yıllarda televizyon ekranları üzerinden başlayan bir gerginlik de merak konusuydu. Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde Nuri Şahin için "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalya'da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

"SÖYLEDİKLERİNE ÇOK GÜLDÜM"

Nuri Şahin ise o zaman verdiği cevapta, "Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bu konulara girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek. Benim hayat felsefeme, değerlerime çok ters bir durum. Hiçbir zaman bir hocayı, futbolcuyu eleştirmem" demişti.

"KARDEŞİM BENDE APOLETLER VAR"

Nuri Şahin'in Dortmund'daki görevine son verilmesinin ardından ise Yalçın, Şahin'in cevabına ithafen "Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma. Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı. Önce başarılı olsunlar, kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım. Aynı seviyede değiliz. Nuri Şahin'e reyting için niye sallayayım. Nuri'nin ne reytingi var? Senin antrenörlük seviyen benimle konuşacak noktada değil" diye konuşmuştu.

NURİ ŞAHİN'DEN ALKIŞLANACAK YANIT

İkili, bu atışmanın ardından ilk kez yeşil sahada karşı karşıya geldi. Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Şahin'in Başakşehir'ini son dakikada genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ayağından gelen golle 3-2 devirmeyi başardı.

Maçı kaybeden Şahin, maç sonu "Geçmişte Sergen Hoca ile aranızda söylemler vardı. Yaşananlar bu maç öncesi sizi ekstra motive etti mi?" sorusuna ise alkışlanacak bir yanıt verdi. Şahin'in cevabı şöyle oldu:

"Size çok açık konuşacağım. Ben Türk futbolunun güzelliği için uğraşıyorum. Takımım iyi olsun diye uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Yüzde 1 bile motive etmedi beni. Ben tamamen Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı hazırlık yaptım. Ben futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni konuşsun istiyorum. Başakşehir başarılı olsun diye sabah akşam çalışıyorum."