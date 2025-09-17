Süper Lig’de 1’inci hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Misirli.com.tr Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, “Zor bir deplasman, zor bir stadyum. Futbol oynamak isteyen bir rakibe karşı galibiyetle ve gol yemeden başlamak çok önemli. Gidecek çok yolumuz var. Parça parça da olsa 3 günün çalışmasını gördük. Galibiyetle başladığımız için çok mutluyum” yorumlarında bulundu.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımının olduğunu ifade eden Nuri Şahin, “Kaliteli bir takımımız var. Kendi içimizde oyunsal anlamda bazı çözmemiz gereken gidecek yolumuz var. Bizim oyun stilimizi daha da farklı yansıtmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Geniş bir kadromuz var. İyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Oyunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Daha fazla dikine gitmemiz lazım. Daha fazla dikine oynamamız lazım. Ceza sahasına daha fazla oyuncuyu sokmamız lazım” dedi.