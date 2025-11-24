Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 10 kişi kaldıkları ve 4-3 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Harcanan emeğin karşılığını alamadıklarını ifade eden Nuri Şahin, "Çok gururluyum, Trabzonspor gibi bir takıma karşı 90 dakika eksikle ancak böyle oynanabilir. Diğer taraftan çok üzgünüm, emeğimizin karşılığı bu değildi." diye konuştu.

'ACI ÇEKİYORUZ'

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i de eleştiren deneyimli teknik adam, "Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ancak burada 200 çalışan var, herkes emek veriyor. Onların emeğine çok yazık oldu. İsim vermeden söyleyeceğim... Hakemlerimiz biraz sağduyulu olmalı. Bu kalitedeki hakem yönetimiyle bir yere varamayız.

Şunu söylemeyelim Başakşehir yeniden bir takım oluyor. Geliyoruz! Acı çekiyoruz ama takımımla gurur duyuyorum. Buradayız, ayaktayız... Hiçbir şey olmadı ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.