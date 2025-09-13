Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Atan ile yolları ayırmıştı. İstanbul ekibi Atan’dan boşalan koltuğa Nuri Şahin’i getirdi. İstanbul ekibi imza töreninin Pazartesi günü olacağını açıkladı.
Başakşehir’den yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir.”