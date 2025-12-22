RAMS Başakşehir FK, Süper Lig’in 17’nci hafta maçında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Nuri Şahin, Deniz Türüç ile yolların devam etmediğini söyleyerek “Deniz bizimle birlikte olmayacak artık. 4 hafta önce bir karar aldık. Yolu açık olsun. Bize çok yardımcı oldu. Çok kıymetli oyuncu ama artık bizimle birlikte olmayacak. Benim aldığım ve kulübün onayladığı kararla Deniz bizimle olmayacak artık” dedi.

"KALİTEYİ YÜKSELTMEK AMACIYLA TRANSFER YAPACAĞIZ"

Devre arası transfer dönemi için konuşan 37 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi:

“Kadromuz çok iyi kadromuzu güçlendirmek adına zorlanıyoruz. Maddi açıdan kolay değil. Çok değerli bir kadromuz var. Kaliteyi yükseltmek amacıyla transfer yapacağız. Perspektif anlamda genç yeteneklere yatırım yapan bir Başakşehir var. Ya hazır oyuncu Shomurodov gibi yada genç oyuncular Fayzullayev gibi. Ya kaliteyi artıracağız ya da genç yeteneklere yatırım yapacağız.”

"BAŞAKŞEHİR’İN HAK ETİĞİ YER 7’NCİ SIRA DEĞİL"

Gelecek hedefleri hakkında konuşan Nuri Şahin, ”Maç maç gidiyoruz. Çünkü çok fazla kredi tükettik. Ben gelmeden önce ve sonra baya bir kredi bitirdik. O yüzden hedef belirlemekten ziyade bu sene bizim için ne kadar puan toplayabiliyorsak toplamak ve oyunu oturtmak. Oyunu oturttuğumuzu düşünüyorum. Zaten bundan sonrası da gelecektir. Başakşehir’in daima hedefi var. Bu söylemekle olmuyor tabi oynamak lazım ve maç kazanmak lazım. Sezon sonu nerede olacağımız göreceğiz. Ben kişisel anlamda hem de kulübümüz hak ettiği yerde olmak istiyor. Başakşehir’in hak etiği yer 7’nci sıra değil” şeklinde konuştu.

"SHOMURODOV, SELKE’DEN FARKLI BİR 9 NUMARA"

Ligde gol kralı olan Shomurodov’un oyun zekasından bahseden Şahin, “Biz gelmeden önce Shomurodov kanatta kullanılmış galiba. Biz geldiğimizden beri merkezde oynatıyoruz. Çünkü farklı farklı 9 numara oyunu var. Shomurodov, Selke’den farklı bir 9 numara. Onu daha çok blok arası oynatıyoruz. Oyun zekası çok yüksek ve biz onu merkeze çektik ve özgür oynuyor. Topu alış-verişleriyle çok değerli bir oyuncu. Kulübümü tebrik ediyorum. Çok kaliteli oyuncu” diye konuştu.

"5-1 KAZANDIĞIMIZ MAÇI NASIL ANALİZ EDİYORSAK 1-0’LIK MAÇI DA ÖYLE ANALİZ EDİYORUZ"

Nuri Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı şekilde analiz edeceğiz maçı. 5-1 kazandığımız maçı nasıl analiz ediyorsak 1-0’lık maçı da öyle analiz ediyoruz. Tabi moral açısından Harit’te 1 gol atsa çok iyi olacaktı. Oyunu taçlandıracaktı. Böyle maçlarda oyuncu kazanıyoruz Umut Güneş bugün gol attı. Onu taçlandırdık. Benim için önemli olan 3 puan ve bunu başardık.”